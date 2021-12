Avião com 172 passageiros sai da pista e pousa na água

Um avião da companhia aérea Lion Air com cerca de 172 passageiros a bordo aterrissou no mar neste sábado, 13, após ultrapassar a pista do aeroporto da turística ilha indonésia de Bali, informou o canal de televisão local "MetroTV".

Segundo a emissora, todos os passageiros e a tripulação sobreviveram ao acidente.

O avião, um Boeing 737 que procedia de Bandung, na vizinha ilha de Java e que deveria aterrissar no aeroporto internacional de Denpasar às 15h locais (4h de Brasília), ultrapassou a pista por motivos ainda desconhecidos, indicou a agência de aviação civil da Indonésia.

As primeiras imagens do acidente mostram uma fratura na fuselagem à altura das asas do avião, que ficou boiando a cerca de 200 metros do final da pista de aterrissagem.

O chefe da Polícia de Bali, Arif Wahyunadi, disse à emissora local "One TV" que todos os passageiros e membros da tripulação foram resgatados e levados ao terminal do aeroporto para serem examinados.

Pelo menos dez passageiros foram conduzidos a um hospital para receber atendimento por causa de ferimentos leves.

adblock ativo