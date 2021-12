Avião cai no Paquistão e deixa pelo menos 90 mortos

Mais de 90 corpos foram recuperados dos destroços de um avião paquistanês que caiu perto da capital nesta quarta-feira, 28, segundo informou a polícia local. Havia 152 pessoas a bordo. "A chance de haver quaisquer sobreviventes são muito pequenas. Recolhemos os restos de mais de 90 pessoas até agora", disse à Reuters Bin Yameen, oficial de polícia de Islamabad.

Os socorristas disseram ter encontrado apenas corpos mutilados. “Por ora, a única coisa que encontramos são pedaços de corpos, não vimos corpos inteiros nem feridos”, declarou Aitbar Khattak, um socorrista. "A única coisa que vi foram mãos ou pés carbonizados”, contou, por seu lado, outro socorrista, Arshad Javed.

Segundo o porta-voz da Airblue Raheel Ahmed, o Airbus A321 decolou de Karachi rumo a Islamabad com pelo menos 144 passageiros e seis tripulantes a bordo. "Aparentemente, a causa do acidente é o mau tempo, mas as investigações continuam”, declarou Ahmed à AFP.

O tempo estava muito nublado e chuvoso na manhã desta quarta na capital paquistanesa e nas colinas próximas. "O avião voava muito baixo e ouvimos um barulho muito forte”, declarou um residente da região. Uma espessa fumaça era vista nas colinas verdes de Margalla, que cercam a capital.

As televisões locais mostram os veículos dos serviços de resgate que se dirigiam para o local do acidente. O governo paquistanês decretou um dia de luto nacional. O primeiro-ministro Yusuf Raza Gilani e seu governo “expressaram seu pesar e sua dor por este trágico acidente e estão rezando pelos passageiros mortos”.

Familiares dos passageiros que esperava a chegada do avião choravam angustiados no aeroporto depois de se inteirar do desastre. "Não podemos explicar a dor que sentimos. Não sabemos se ele está vivo”, afirmou Bilal Haider, que esperava seu irmão mais novo, Abas, que foi a Karachi para uma entrevista de trabalho.

"Vários corpos estão espalhados pela zona”, declarou Imtiaz Inayat, da prefeitura de Islamabad, citado pela televisão local. "Há um incêndio numa ampla zona. Foram enviadas equipes de socorro e helicópteros”, acrescentou. A Airblue opera desde 2004 com Airbus A320 e A321 e realiza voos domésticos e internacionais para lugares como Dubai e Manchester (Reino Unido).





