Avião cai no aeroporto do Nepal e deixa 49 mortos

Um avião da companhia aérea bengalesa US-Bangla caiu enquanto aterrissava no aeroporto de Katmandu, capital do Nepal, nesta segunda-feira, 12. Segundo informações de autoridades locais, havia 71 passageiros a bordo, dos quais pelo menos 49 morreram. O número preciso de vítimas deve ser definido no decorrer do dia.

De acordo com a Reuters, autoridades do aeroporto informaram que 17 pessoas foram resgatadas com vida. A aeronave transportava 67 passageiros e quatro tripulantes.

A BBC disse que o avião caiu do lado leste da pista.

