Avião cai e França não descarta hipótese de terrorismo

O presidente da França, Fraçois Hollande, confirmou a queda do avião da EgyptAir, que saiu de Paris em direção ao Cairo, e afirmou que nenhuma hipótese está sendo descartada ou preferida, incluindo um acidente ou ação terrorista. "Neste momento, devemos dar prioridade à solidarização às famílias", disse Hollande.

Estavam a bordo do avião, um Airbus A320, 66 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

Manobra

O ministro da Defesa da Grécia, Panos Kammenos, disse que o avião fez uma manobra brusca e perdeu altura de repente, pouco antes de sumir dos radares. A aeronave havia acabado de entrar no espaço de controle aéreo do Cairo quando desapareceu.

Kammenos disse que o avião estava entre 10 e 15 milhas adentro do espaço aéreo egípcio, numa altitude de 37 mil pés. Aparentemente, segundo as autoridades de aviação civil da Grécia, estava tudo bem com o avião até o momento em que os controladores de tráfico aéreo passaram o acompanhamento aos egípcios. O piloto não respondeu às últimas chamadas dos controladores.

Queda

O avião da EgyptAir que voava de Paris para o Cairo com 66 passageiros a bordo desapareceu no Mar Mediterrâneo na madrugada desta quinta-feira, 19. Segundo autoridades de aviação do Egito, o avião teria caído no Mar Mediterrâneo.

A companhia Airbus afirmou que está ciente do desaparecimento do avião, mas "não tem nenhuma informação oficial nesse momento da certeza de um acidente", informou o porta-voz da empresa, Jacques Rocca.

O voo 804 da EgyptAir desapareceu do radar às 2h45 da manhã (hora local) quando voava há mais de 11 mil metros, informou a companhia aérea. Segundo as autoridades, o Airbus A320 desapareceu 16 quilômetros após ter entrado no espaço aéreo egípcio, cerca de 280 quilômetros ao norte da costa mediterrânea.



As autoridades informaram que o avião caiu e que uma busca por destroços já havia começado. A "possibilidade de que o avião tenha caído foi confirmada", já que o avião não aterrisou em nenhum aeroporto próximo.

De acordo com as autoridades, um sinal do avião foi captado duas horas após ele ter desaparecido do radar, podendo ter sido um sinal de emergência.

Entre os 56 passageiros estão uma criança e dois bebês de colo, além de 10 tripulantes. O piloto, experiente, tinha mais de seis mil horas de voo.

A bordo estavam 15 passageiros de nacionalidade francesa, 30 egípcios, um britânico, dois iraquianos, um cidadão do Kuwait, um do Chad, um português, um belga, um da Algéria e um canadense.

O primeiro-ministro da França, Manuel Valls, afirmou que nenhum cenário pode ser descartado no momento sobre a causa do desaparecimento do avião.

