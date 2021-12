Avião cai durante show aéreo no Reino Unido e mata 7 pessoas

Um jato monoposto caiu sobre a estrada A27, no Reino Unido, durante um espetáculo aéreo e atingiu quatro veículos.



O acidente ocorreu perto do aeroporto de Brighton, no sul do país, onde estava sendo realizada a apresentação, organizada pela Royal Air Forces Association. Segundo a polícia, a queda logo após a aeronave modelo Hawker Hunter fracassar na execução de um "giro da morte".



A A27 é uma estrada bastante movimentada da Inglaterra, com longos trechos em pista dupla. Até o momento, duas pessoas foram internadas no Royal Sussex County Hospital, uma em estado grave e outra com ferimentos leves.

Confira o momento do acidente:

