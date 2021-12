Avião atingido por raio deixa 1 morto na Colômbia

Bogotá - Um avião foi atingido por um raio no aeroporto da ilha de San Andrés, no norte da Colômbia, deixando um morto e 34 feridos, segundo informações da Polícia. O acidente ocorreu à 1h50 local (3h50 de Brasília) quando um Boeing 737-700 da companhia aérea Aires, com 121 passageiros a bordo, que cobria a rota Bogotá-San Andrés, se preparava para pousar no aeroporto da ilha caribenha e foi atingido por um raio.

O aeroporto Gustavo Rojas Pinillas de San Andrés paralisou suas atividades. Por enquanto, estão suspensas todas as decolagens e chegadas no aeroporto de San Andrés, um dos pontos mais turísticos do Caribe colombiano.

Em comunicado, a Polícia informou também que "foram habilitados como aeroportos alternativos o de Panamá e Manágua", nos países vizinhos e cujos litorais estão mais próximos até do que do território continental da Colômbia.

Em outro comunicado, a Aviação Civil informa que as atividades de atendimento aos passageiros estão sendo realizada de forma conjunta entre este organismo, Marinha, Aeronáutica, Polícia, Cruz Vermelha, a companhia Aires e outras instituições do Comitê Regional para a Prevenção e Atendimento de Desastres (Crepad).

