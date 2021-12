Aviação israelense destrói quartel-general do Hamas em Gaza

Intensos bombardeios aéreos israelenses contra a Faixa de Gaza deixaram neste sábado 9 mortos e destruíram a sede do governo do Hamas, enquanto 20.000 reservistas de Israel se integravam a suas unidades, muitas delas nos arredores do enclave palestino.

Desde o lançamento, na quarta-feira, da operação "Pilar de Defesa", 39 palestinos morreram e 345 ficaram feridos nos ataques aéreos israelenses, segundo fontes médicas palestinas. Três civis israelenses morreram na quinta-feira perto da Faixa de Gaza.

Nove palestinos, dos quais ao menos quatro combatentes do Hamas (Movimento de Resistência Islâmica, no poder em Gaza), faleceram na manhã deste sábado, segundo fontes médicas palestinas.

Os ataques aéreos continuavam em um ritmo regular até o meio-dia deste sábado, de acordo com jornalistas da AFP. Cerca de 180 ataques aéreos foram registrados na noite de sexta-feira, segundo um balanço da rede de televisão israelense.

Uma porta-voz militar israelense informou sobre mais de 830 ataques contra Gaza desde quarta-feira. Um total de 367 foguetes foram disparados da Faixa de Gaza contra Israel, dos quais 222 foram interceptados pelo sistema antimísseis "Iron Dome" (Domo de Ferro), acrescentou.

Quatro soldados israelenses sofreram ferimentos leves na manhã deste sábado por um foguete que caiu na região de Eshkol, no limite do território, no sul de Israel, indicou o exército do Estado hebreu.

As Brigadas Ezedin al Qasam - braço armado do Hamas - afirmaram em um comunicado que dispararam cinco obuses de morteiro contra uma posição em Reim, uma localidade israelense próxima à parte central do enclave palestino.

