Autoridades voltam a ampliar toque de recolher no Egito

>>Oposição egípcia cria comitê para negociar com militares

Cairo - As autoridades do Egito decidiram ampliar de novo o toque de recolher que rege nas maiores cidades do país e a partir de segunda-feira, 31, começará às 15h do horário local (11h do horário de Brasília), informou neste domingo, 30, a televisão pública.

O toque de recolher foi imposto desde a sexta passada a partir das 18h (14h do horário de Brasília) até as 7h do horário local (3h do horário de Brasília), no dia seguinte começou às 16h do horário local (12h horário de Brasília) e a partir desta segunda começará uma hora antes e terminará às 8h do horário local (4h do horário de Brasília).

A medida foi imposta para o Grande Cairo e as cidades de Alexandria e Suez. O anúncio da televisão pública não indica que haja uma mudança nesse sentido nem que se tenha decidido estender o toque de recolher a outras partes do país.

Levando em conta a nova modificação, a partir de segunda-feira só haverá sete horas diárias nas quais os habitantes dessas cidades poderão mobilizar-se livremente, e as 17 restantes terão que ficar em casa.

Apesar destas disposições, o toque de recolher continua sendo desafiado pelos participantes das manifestações de protesto que diariamente saem à rua para pressionar o regime de Hosni Mubarak, no poder desde 1981.

adblock ativo