Autoridades confirmam mais de 180 mortes em terremoto no Irã

Teerã, Irã - Mais de180 pessoas morreram e outras 1,3 mil ficaram feridas neste sábado, 11, em consequência de dois fortes terremotos, de magnitude 6,2 e 6. Segundo Dahram Samadi Rad, diretor do Serviço Legista da província do Azerbaijão Oriental, "devido à força dos tremores e os relatórios que nos chegam, é muito provável que esse número aumente".

Mais cedo, Gholamreza Masumi, diretor de Emergências Médicas do Ministério da Saúde, disse que 40 pessoas haviam morrido, mas que o número poderia ser maior. Em Varzagan, um gasoduto explodiu devido aos terremotos, segundo a agência Isna, mas até ontem não se sabia se havia vítimas.

Além do gás, cujo provisão foi suspensa em 70 povoados da área, também foram cortadas boa parte das linhas elétricas e das comunicações telefônicas por cabo. As autoridades locais indicaram que foram enviados equipes e material de resgate à área dos abalos sísmicos, 60 km a nordeste da cidade de Tabriz, capital da província iraniana do Azerbaijão Oriental, na fronteira com o Azerbaijão e com a Armênia.

Resgatados - A estrada que liga Tabriz a Varzagan foi danificada e teve o tráfego cortado. As equipes de resgate tiveram que utilizar caminhos alternativos. Pelo menos quatro povoados ficaram incomunicáveis devido aos tremores. As equipes de resgate contam com cachorros treinados na localização de pessoas que possam estar soterradas e, segundo a Isna, os socorristas já retiraram dos escombros mais de 200 pessoas ainda vivas.

Segundo o Centro Sismológico do Irã, o primeiro tremor aconteceu às 9h23 (de Brasília) e sacudiu a cidade de Ahar, enquanto o segundo, ocorrido 11 minutos depois, foi sentido pela população de Varzagan, ambas na província do Azerbaijão Oriental.

A maior parte do território do Irã, incluindo a capital Teerã, de 14 milhões de habitantes, está em uma área de constantes movimentos telúricos, onde houve dezenas de milhares de mortos nas últimas décadas.

Em dezembro de 2003, outro forte abalo sísmico de 6,2 graus na escala Richter provocou mais de 30 mil mortes e pelo menos 50 mil feridos na cidade de Bam, na região sudeste do Irã, onde também destruiu a antiga cidadela do local.

O terremoto mais mortal das últimas décadas no Irã aconteceu em junho de 1990 na sua área noroeste, atingindo as províncias de Gilan e Zanjan, com pelo menos 37 mil mortos e mais de 100 mil feridos.

