Autoridades confirmam a morte de 18 pessoas em ataque talibã a hotel de luxo

Quatorze estrangeiros e quatro afegãos morreram durante um ataque talibã contra o Hotel Intercontinental de Cabul, que terminou neste domingo, segundo informaram as autoridades do Afeganistão. De acordo com a agência EFE, seis insurgentes foram mortos, após 12 horas de enfrentamento.

O porta-voz do Ministério de Interior, Nasrat Rahimi, relatou ainda que algumas vítimas eram de países como Ucrânia, Grécia, Quirguistão e Venezuela. Três estrangeiros ainda não foram identificados.

Rahimi contou também que 11 mortos são funcionários da companhia aérea afegã Kam Air.

adblock ativo