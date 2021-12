Autoridades confirmam 65 pessoas mortas em atentado no Paquistão

O atentado a uma parque no leste do Paquistão deixou pelo menos 65 pessoas mortas, informou na tarde deste domingo, 27, Deeba Shahnaz, porta-voz do departamento do governo responsável pelo resgate. O ataque suicida ocorreu na cidade de Lahore, capital da província de Punjab. Cerca de 300 pessoas ficaram feridas.

Uma facção paquistanesa dissidente do grupo Taleban reivindicou a responsabilidade pelo atentado. Conhecida como Jamaat-ul-Ahrar, o grupo informou, por meio de seu porta-voz, Ahsanullah Ahsan, que o ataque suicida tinha como alvo a comunidade cristã da região. A explosão ocorreu perto de um brinquedo para crianças no parque Gulshan-e-Iqbal, disse o chefe de polícia local, Haider Ashraf.

Na área, havia muitos cristãos que celebravam a Páscoa. Além disso, várias famílias deixavam o parque no momento da explosão, de acordo com Ashraf. A autoridade do setor de segurança disse que o parque foi cercado por guardas e seguranças privados. "Nós estamos em uma situação de guerra e existe sempre uma ameaça geral, mas não havia sido recebido nenhum alerta de ameaça específico para esse local", acrescentou ele. Fonte: Associated Press.

