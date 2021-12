Autoridades comemoram Caminho Inca como Patrimônio Mundial

O presidente do Peru, Ollanta Humala, comemorou nesta quarta-feira, 25 - junto com autoridades de Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile e Equador -, a recente declaração do Caminho Inca, o 'Qhapaq Ñan', como Patrimônio Mundial pela Unesco, um projeto desenvolvido em conjunto pelos seis países.



Humala convidou os chanceleres do Chile, Heraldo Muñoz, e da Colômbia, María Angela Holguín; o vice-chanceler do Equador, Leonardo Arizaga; a ministra da Cultura da Argentina, Teresa Parodi, e o embaixador da Bolívia em Lima, Jorge Ledezma, para um evento cultural nas ruínas do templo de Pachacámac, a 30 quilômetros de Lima.



"Estamos celebrando a designação do Caminho Inca, que agora pertence à humanidade, no templo de Pachacámac, porque somos países com história", disse Humala.



Para o chefe de Estado peruano, "o 'Qhapaq Ñan' permitiu a formação do maior projeto político da América Latina: o Império Inca".



Além das declarações das autoridades, o evento contou com um espetáculo musical de folclore peruano e latino-americano para os convidados.



A ministra de Cultura do Peru, Diana Álvarez-Calderón, anunciou ontem que os seis países sul-americanos vão criar uma secretaria técnica para proteger o 'Qhapaq Ñan'.



"No Peru são 250 quilômetros, com 81 sítios arqueológicos e que abrangem 156 comunidades", detalhou a ministra.



O 'Qhapaq Ñan' foi construído pelos incas para facilitar as comunicações, o transporte e o comércio, e também com fins defensivos, lembrou a Unesco em comunicado.



O Caminho Inca se estende por uma das regiões geográficas mais variadas do mundo, pois vai desde os cumes nevados dos Andes, a mais de 6 mil metros de altitude, até a costa do Oceano Pacífico, passando por florestas tropicais úmidas, vales férteis e desertos.

adblock ativo