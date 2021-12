Autor do massacre em filme de Batman se apresenta à justiça

O autor do massare do cinema do Colorado (oeste dos Estados Unidos) deve se apresentar nesta segunda-feira ante a justiça para uma audiência preliminar de uma semana, na qual serão conhecidos os detalhes da matança ocorrida na estreia do filme Batman.

Um juiz decidirá se existem provas suficientes para julgar James Holmes, indiciado por disparar, em 20 de julho passado, na sessão da meia-noite de um cinema de shopping da localidade de Aurora, periferia de Denver, matando 12 pessoas e ferindo outras 58.

Alguns informes sugerem que esta audiência - na qual haverá testemunhos de sobreviventes, exibição de vídeos e gravações para o número de emergência - seja a mais parecida com um julgamento real nos últimos 25 anos.

O massacre de Aurora reavivou o debate nos Estados Unidos sobre a posse de armas, algo que tomou ainda mais força com o massacre, em dezembro, em uma escola primária do estado de Connecticut (leste), onde 26 pessoas morreram, incluindo 20 crianças.

