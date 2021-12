Autor de atentado nos EUA é morto pela polícia

O homem que disparou contra dezenas de pessoas no campus universitário de Umpqua, no estado americano de Oregon (Noroeste dos Estados Unidos), foi morto pela polícia.



De acordo com as autoridades locais, o autor dos disparos foi morto na sequência de um tiroteio com a polícia.



Segundo a governadora Kate Brown, o autor dos disparos é um homem de 20 anos, não tendo ainda sido possível averiguar se é um estudante da instituição.



Apesar de relatos anteriores apontarem para cerca de uma dezena de mortos, as autoridades recusaram-se a confirmar o número, assim como não confirmaram as notícias anteriores, que apontavam para 20 feridos.

