Áustria decide derrubar casa em que Hitler nasceu

O governo da Áustria anunciou, nesta segunda-feira, 17, que irá derrubar a casa em que Adolf Hitler (1889-1945) nasceu, na cidade de Braunau am Inn. No lugar, será construído um edifício, sem associação com o ditador nazista. A medida foi tomada para que o local perdesse o significado para neonazistas, que tinham a casa de Hitler como um lugar de peregrinação.

O plano do governo ainda tem que ser contemplado pelo Legislativo e votado no Parlamento. Com o Partido da Social Democracia e o centrista Partido do Povo na maioria do Legislativo, é esperado que o projeto seja aprovado sem grandes problemas.

Para o ministro do Interior, Wolfgang Sobotka, "uma profunda remodelação arquitetônica [na casa em que Hitler nasceu] se faz necessária para impedir, permanentemente, o reconhecimento e o simbolismo do edifício". Fonte: Associated Press.

