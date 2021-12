Austrália continua sofrendo com as piores inundações em 5 décadas

Ao menos três pessoas morreram devido às inundações no estado de Queensland, ao nordeste da Austrália, onde o Exército começou nesta segunda-feira, 3, a distribuir provisões nas regiões mais atingidas. As três mortes provocadas pelas enchentes que pioraram durante o Natal elevam para dez o número de óbitos na tragédia que atinge o país desde o fim de novembro.

Uma pessoa morreu ao oeste da localidade de Emerald, área central do estado, quando o veículo em que viajava foi arrastado por uma tromba d'água.

O corpo de um homem de 38 anos, que desapareceu após ser arrastado por uma enchente quando pescava em um barco, foi localizado nesta segunda-feira em Tannum Sands, a 140 quilômetros ao sul de Rockhampton, que com 75 mil habitantes é uma das áreas mais afetadas.

A primeira vítima fatal das inundações foi uma mulher de 41 anos que no sábado foi engolida pela correnteza quando tentava atravessar o rio Leichhardt, perto de Burketown, junto de outras oito pessoas que viajavam em dois automóveis.

Conforme a Polícia, os demais passageiros conseguiram ser resgatados, entre estes três crianças. O corpo da mulher foi localizado nesta segunda a dois quilômetros do acidente.



Alimentos – Nas próximas 48 horas, os militares distribuirão mais de 50 toneladas de alimentos e outros produtos de primeira necessidade nas áreas que estão isoladas e nas quais podem ficar nessa situação, revelou a primeira-ministra, Julia Gillard.

Em alguns casos, o Governo australiano autorizou o desembolso de ajudas econômicas de US$ 1 mil por pessoa e de até US$ 25 mil para cada negócio danificado.

"Isto é um desastre natural de grandes proporções e para a recuperação será preciso um tempo considerável", revelou a chefe do Executivo australiano por meio de um comunicado.

Até o momento, 200 mil cidadãos de 22 localidades do estado de Queensland foram atingidos pelas inundações, consideradas as piores das últimas cinco décadas.

De acordo com as previsões das autoridades, as inundações não diminuirão em várias áreas do estado ao longo ao longo do mês de janeiro.

Vários aviões militares C-130 começaram a transportar ajuda aos desabrigados de Rockhampton, cujo aeroporto está fechado porque a pista de aterrissagem está inundada, diante do risco das enchentes bloquearem nas próximas horas o único acesso por estrada que liga a localidade ao exterior.



Nesta segunda-feira, o nível do caudaloso do rio Fitzroy alcançou, antes do previsto, os 9 metros de altura e teme-se que chegue a 9,4 metros, o que deixaria Rockhampton totalmente incomunicável, com 400 casas alagadas e milhares sem condições de moradia neste momento.



O líder do Governo de Queensland, Anna Bligh, revelou a partir desta localidade que durante essa manhã de segunda-feira havia 150 casas inundadas e milhares de famílias com água na porta de casa.



"O caudal de água deste rio alcançou um nível histórico e infelizmente será necessário muito tempo antes que desça", advertiu Blingh à imprensa.







A Polícia participa das tarefas de assistência as comunidades de St. George e Surat, a 500 quilômetros ao oeste de Brisbane, que correm contra o relógio diante do risco de transbordamento do rio Balonne.



Nestas localidades, os agentes começaram a recomendar aos moradores de áreas com maior risco que evacuem suas casas e sigam para os centros de amparada ou para casas de familiares que vivem em regiões mais altas.

