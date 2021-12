Aumentam especulações sobre sucessor de Bento XVI

No momento em que se aproxima o começo do conclave (assembleia que elegerá o papa), a imprensa italiana e internacional passa a divulgar os prováveis candidatos à sucessão do papa emérito Bento XVI. Com o voto secreto, guardado sob juramento, e a cédula queimada, as especulações em torno do nome aumentam. Na relação de candidatos há brasileiros, argentinos, colombianos, asiáticos, africanos, europeus, canadenses e norte-americanos.

No noticiário internacional, aparecem dois cardeais brasileiros - dom Odilo Pedro Scherer, de 63 anos, arcebispo de São Paulo, e dom João Braz de Aviz, de 65 anos, prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano e arcebispo emérito de Brasília.

A seguir, os nomes dos cardeais apontados como prováveis sucessores do papa emérito Bento XVI:

Peter Turkson, 64 anos (ganense) - chefe da Comissão de Justiça e Paz do Vaticano

Laurent Monsengwo Pasinya, 74 anos (congalês) - arcebispo de Kinshasa, no Congo

Luis Antonio Tagle, 57 anos (filipino) - arcebispo de Manila, nas Filipinas

Odilo Pedro Scherer, 63 anos, (brasileiro) - arcebispo de São Paulo

João Braz de Aviz, 65 anos (brasileiro) - prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano e arcebispo emérito de Brasília

Dario Castrillón Hoyos, 83 anos (colombiano) - presidente emérito da Pontifícia Comissão Ecclesia Dei e prefeito da Congregação para o Clero

Jorge Bergolio, 76 anos (argentino) - arcebispo de Buenos Aires, capital argentina

Leonardo Sandri, 69 anos (argentino) - foi núncio apostólico na Venezuela e no México

Óscar Rodrígues Maradiaga, 70 anos (hondurenho) - arcebispo de Tegucigalpa, capital de Honduras, e presidente da Cáritas Internacional, que reúne organizações humanitárias ligadas à Igreja Católica Apostólica Romana

Grianfanco Ravasi, 70 anos (italiano) - presidente do Conselho da Pontifícia de Cultura

Angelo Scola, 71 anos (italiano) - arcebispo de Milão, na Itália. É defensor do diálogo entre muçulmanos e católicos

Péter Erdo, 60 anos (húngaro) - arcebispo de Budapeste, capital da Hungria



Marc Ouellet, 67 anos (canadense) - ex-arcebispo de Quebec, no Canadá, e prefeito da Congregação para os Bispos.

Marc Oullet, 69 anos (canadense) - presidente da Congregação dos Bispos

Carlo Maria Virgano, 72 anos (norte-americano) - núncio apostólico nos Estados Unidos

Charles Chaput, 68 anos (norte-americano) - arcebispo da Filadélfia, nos Estados Unidos

Timothy Dolan, 63 anos (norte-americano) - cardeal-arcebispo de Nova York, nos Estados Unidos

