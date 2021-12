Atriz que dá voz ao famoso 'gemidão do WhatsApp' é revelada

Ultimamente, muita gente tem caído na brincadeira do "gemidão do WhatsApp". Algum amigo manda uma mensagem de voz dizendo ser importante e quando a pessoa abre, as vezes em público, ouve gemidos de uma mulher.

De acordo com o Uol, a tão famosa voz é da atriz pornô americana Alexis Texas. O áudio constrangedor, já fez milhares de brasileiros caírem na pegadinha, assim como o ex-jogador Vampeta e um político em Brasília na hora da comissão do impeachment de Dilma Rousseff.

Para evitar cair na pegadinha, é bom não abrir áudios e vídeos em público, usar fones de ouvidos, deixar o celular sem som ou quando receber mensagem de voz e quiser ouvir na hora, colocar o celular no ouvido.

