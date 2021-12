Atriz norte-americana é presa após tentar roubar comida de mercado

A atriz norte-americana, Lainie Kazan, 77 anos, foi presa após tentar roubar comida de um mercado na Califórnia, nos Estados Unidos.

Segundo o site americano TMZ, Lainie, que participou do filme "Casamento Grego 2", interpretando a personagem Maria, tentou levar sem pagar US$ 180 em compras, que é equivalente à R$600 no Brasil.

Na ocasião, ela encheu as sacolas com os alimentos e, em seguida, tentou correr para o carro, mas um funcionário do estabelecimento conseguiu alcançá-la e chamou a polícia.

Ainda de acordo com a TMZ, aos militares, ela afirmou que não tinha dinheiro naquele momento, por isso cometeu o crime. A atriz foi detida e levada para uma delegacia. O crime foi registrado e Lainie foi liberada, mesmo sem pagamento de fiança.

adblock ativo