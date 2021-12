Atriz anoréxica com 19kg pede ajuda pela internet

A atriz norte-americana Rachael Farrokh, 37 aos, descreve seu problema de saúde como "uma doença psicológica que tem consequências biológicas". Ela foi diagnosticada com anorexia nervosa. Famosa por sua atuação em alguns curta-metragens, a atriz e seu marido Ron Edmondson lançaram uma campanha nas redes sociais para arrecadar dinheiro para bancar seu tratamento de saúde.



Rachael sofre de anorexia há quase 10 anos e chegou aos 19 kg. Ela começou a emagrecer muito rápido após perder o emprego. A anorexia já a levou a passar por outros problemas de saúde como falência do fígado, insuficiência renal e parada cardíaca.

Vídeo mostra a determinação dela ao tentar levantar da cama, mesmo tão debilitada pela doença:





Rod Edmondson, marido da atriz, diz que mesmo que ela consuma muitas calorias, seu corpo gasta mais do que devia, fazendo com que ela perca ainda mais peso. "Essa doença vem com uma quantidade incrível de dor física e emocional, mas as pessoas pensam que, quem tem anorexia, precisa apenas comer alguma coisa e vai ficar melhor. É uma situação médica muito delicada e o apoio de amigos e familiares tem ajudado a superar esse transtorno. Não quero perder a pessoa mais importante da minha vida", disse, no texto publicado no site da campanha.

