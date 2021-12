Ator Omar Sharif está com Alzheimer, diz empresário

O ator Omar Sharif, mais conhecido por seu papel como Doutor Jivago no filme ganhador do Oscar está com Alzheimer, disse seu empresário nesta terça-feira.

Sharif, de 83 anos, cujos filmes incluem "Lawrence da Arábia" e "Funny Girl - Uma Garota Genial", com Barbra Streisand, está sendo cuidado por seu filho.

"Omar está com Alzheimer. Não sei muito mais", disse o agente do ator, Steven Kenis. "Ele está morando no Egito estes dias e está recebendo cuidados de seu filho Tarek e outros", acrescentou. Kenis disse que não falou com Sharif recentemente, mas está em contato com Tarek.

Sharif, nascido em Alexandria, no Egito, ganhou fama internacional e uma indicação ao Oscar por melhor ator coadjuvante por seu papel no filme "Lawrence da Arábia", de 1962, com Peter O'Toole.

O ator também estava entre os mais renomados jogadores de bridge do mundo e escreveu diversos livros sobre o jogo de cartas.

Em 2004, ganhou o prêmio Cesar de melhor ator, o equivalente francês ao Oscar, por seu papel no filme francês "Monsieur Ibrahim et Les Fleurs du Coran".

