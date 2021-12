Ator Martin Landau falece nos EUA aos 89 anos

Martin Landau, estrela da série de televisão da década de 1960 Missão Impossível, morreu no sábado, 15, aos 89 anos, segundo informou seu agente no domingo, 16. Landau morreu no Centro Médico UCLA, em Los Angeles, de complicações inesperadas durante o que seria uma rápida hospitalização para tratar de uma doença não revelada, disse o publicista Dick Guttman, em comunicado.

Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, Landau ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1995, por seu retrato da estrela de terror Bela Lugosi no filme Ed Wood, de Tim Burton. Ele havia sido indicado para o Oscar duas vezes antes - primeiro por sua atuação em Tucker - Um Homem e Seu Sonho (1988), de Francis Coppola, e, em seguida, por Crimes e Pecados (1989), de Woody Allen.

O ator também ganhou notoriedade por um papel que não fez - Landau recusou ser o Mr. Spock, o oficial vulcano da nave Enterprise, na famosa série de TV Jornada nas Estrelas. O convite partiu do próprio criador do programa, Gene Rodenberry. Nascido em 20 de junho de 1928, começou a carreira como cartunista e ilustrador do jornal New York Daily News, quando tinha apenas 17 anos. A vontade, na verdade, era a de ser ator, o que conseguiu em 1951, quando estreou em Detective Story.

Decidido a seguir seriamente na profissão, Landau foi estudar e, entre dois mil candidatos a integrar o famoso Actors Studio, em Nova York, apenas ele e Steve McQueen foram aprovados. Não à toa, ambos criaram carreiras semelhantes, baseadas em filmes de ação mas com um a presença mais intensa, decisiva. É o que se observa, por exemplo, no clássico do suspense Intriga Internacional, dirigido por Alfred Hitchcock em 1959. Landau é um dos capangas de James Mason na perseguição travada contra Cary Grant - apesar de poucas cenas, ele impressiona pela intensidade da maldade.

Landau tornou-se famoso ao participar da série de grande sucesso na TV Missão Impossível, o que o aproximou mais das produções para a telinha, afastando-o um pouco do cinema. Nos anos 1980, porém, participaria de uma nova fase, a mais profícua de sua carreira.

Em Tucker, Um Homem e Seu Sonho, dirigido por Francis Ford Coppola em 1988, Landau vive o personagem Abe Karatz, na história do empreendedor americano que, nos anos 1940, tenta criar o carro do futuro e é combatido pela indústria automobilística. Seu talento revelou-se exuberante, porém, em Crimes e Pecados, de Woody Allen, na qual vive um oftalmologista que precisa matar a amante, e Ed Wood, maravilhosa homenagem de Tim Burton aos filmes B.

adblock ativo