Ator Jamie Foxx ajuda a salvar vítima de acidente

O ator norte-americano Jamie Foxx ajudou a salvar o motorista de um carro que capotou e pegou fogo nas proximidades de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite da segunda-feira, 18.

Brett Kyle, de 32 anos, que estava preso pelo cinto de segurança, foi arrastado até uma distância segura do veículo e ficou sob a proteção do astro do cinema e de um paramédico.

No dia seguinte ao acidente, Jamie usou seu perfil oficial no Instagram para publicar uma foto do momento em que o pai de Brett o abraça em agradecimento pela boa ação. Na legenda da imagem ele escreveu: "Conheçam o pai do jovem de ontem à noite. Isso é tudo o que importa. A vida de um homem, um filho e irmão foi salva na noite passada. Deus abraçou a todos nós... não somos heróis, só pais felizes".

Met the father of the young man from last night today. This is all that matters. That a man, a son, a brother's life was spared last night. God had his arms wrapped around all of us...No heroes...Just happy fathers. Uma foto publicada por Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) em Jan 19, 2016 às 7:48 PST

