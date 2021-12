Ator entra em coma após se enforcar durante peça

O ator italiano Raphael Schumacher, 27 anos, está em coma após se enforcar durante uma apresentação teatral. O acidente aconteceu na peça "Mirages", no Teatro Lux, em Pisa.

Schumacher fazia uma cena em que o personagem dele era enforcado quando houve uma série de falhas técnicas. Ele não estava usando o cinto de segurança no momento do acidente. Além disso, uma caixa que servia de apoio do ator estava fora do lugar.

O acidente foi percebido por um espectador. Ele perceber que Schumacher, que estava usando um capuz, estava tremendo e correu para ajudá-lo.

Segundo o jornal italiano "Il Giorno", a polícia investiga a possibilidade de tentativa de suicídio. Mas a mãe do artista questiona essa versão. Ela alega o fato de o filho não ter deixado bilhete de despedida e diz que Schumacher não tinha motivos para se matar, apesar do pai dele ter morrido recentemente e ele ter terminado um relacionamento.

Em 2012, um acidente semelhante aconteceu em Itararé, no interior de São Paulo. O ator Tiago Klimeck, 27 anos, morreu após se enforcar acidentalmente durante a apresentação da Paixão de Cristo. Ele interpretava o personagem de Judas Iscariotes.

