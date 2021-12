Ator emagrece 101 kg após esmagar namorada durante sexo

O ator Gregg Casarona emagreceu mais de 101 quilos depois que esmagou a namorada durante a primeira relação sexual deles. Gregg e Jennifer Gerakaris namoravam há um mês, quando decidiram perder a virgindade. Mas durante a relação, o rapaz se empolgou e acabou quebrando a parede do quarto com a cabeça da namorada.

Ela desmaiou e foi levada para o hospital. A jovem não teve sequelas, mas terminou com Gregg logo após o fato. O episódio foi retratado na série de TV Sex sent me to the ER - Ai Ai Do Sexo no Brasil.

Triste com a situação, ele resolveu emagrecer. Cento e um quilo a menos, ele diz que recebe mais atenção do público feminino e vive um bom momento profissional. Fez pequenas participações nos seriados Lei e Ordem: SVU e Blue Bloods, além de atuar no filma O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro.

Gregg já perdou mais de 101 quilos (Foto: Reprodução | NY Daily News)

