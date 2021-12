Ator da série 'Law & Order' morre aos 41 anos vítima da Covid-19

O ator Nick Cordero morreu aos 41 anos, devido a complicações decorrente da Covid-19. O anúncio do falecimento do artista foi feito nas redes sociais pela esposa Amanda Kloots, com quem Cordero tem um filho de 10 meses, Elvis.

Famoso por estrelar a série americana Law & Order, Nick estava internado desde o final de março no Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, chegando a fazer amputação da perna direita, em abril. Além disso, precisou de suporte mecânico para o coração funcionar e um ventilador para poder respirar.

"Deus tem outro anjo no céu agora. Meu querido marido falceu esta manhã. Ele estava cercado de amor por sua família, cantando e orando enquanto deixava gentilmente esta terra. Estou incrédula e ferida em todos os sentidos e lugares. Meu coração está partido porque eu não consigo imaginar nossas vidas sem ele. Nick era uma luz tão brilhante. Ele era amigo de todos, adorava ouvir, ajudar e principalmente conversar. Ele era um ator e músico incrível. Ele amava sua família e adorava ser pai e marido. Elvis e eu sentimos sua falta em tudo o que fazemos, todos os dias", lamentou a viúva.

Nick foi hospitalizado após sentir sintomas parecidos de uma pneumonia e chegou ter dois resultados negativos para a Covid-19 antes de testar positivo. Durante sua internação, ele foi colocado em como induzido e precisou fazer diálise para os rins. O ator chegou a passar por uma cirurgia de emergência para aliviar o fluxo sanguíneo em uma das pernas, mas teve vários coágulos que não puderam ser controlados com medicação anticoagulante, já que os remédios provocaram uma hemorrogia intestinal. Com a medicação suspensa, os coágulos na perna voltaram e foi preciso amputar o membro.

No final de abril, Nick testou negativo para o coronavírus, mas sua situação continuou crítica - ele precisou ser reanimado e não recobrou a consciência. Indicado para o prêmio Tony, o mais importante do teatro americano, pela peça Bullets Over Broadway, Nick atuou ainda nos espetáculos Rock of Ages, Waitress e A Bronx Tale, e teve, depois do resultado negativo para a Covid-19, uma infeccão nos pulmões, que levou a um choque séptico.

"Devido à Covid-19, os pulmões estão severamente danificados. Os médicos disseram é como se ele tivesse sido um fumante por 50 anos. Há buracos no pulmão do Nick. Não queremos isso", desabafou Amanda no dia 30 de abril, ao relatar o estado de saúde do ator.

No começo de maio, Nick, que estava em coma, abriu os olhos pela primeira vez e também demonstrou sinais de melhora, usando em menor volume o ventilador para os pulmões.

Durante o tempo que o ator esteve hospitalizado, Amanda atualizou a família e os amigos, via Instagram. Ela não teve contato com o marido após ele ser diagnosticado com coronavírus - por segurança, pacientes com Covid-19 não podem receber visitas.

Porém, no dia 20 de maio, Amanda chorou ao falar que o estado de saúde piorou novamente.

Recentemente, Nick, que estava em coma, abriu os olhos pela primeira vez e também demonstrou sinais de melhora, usando em menor volume o ventilador para os pulmões. Após esta longa batalha contra a Covid-19, Nick Cordero morreu na noite do último domingo, 5.

