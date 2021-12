Uma ativista do grupo feminista Femen tentou levar a imagem do Menino Jesus do presépio instalado na Praça de São Pedro no Vaticano nesta quinta-feira, mas foi detida por guardas da Gendarmaria Vaticana.

A mulher, com o peito descoberto e a palavra "God" (Deus) escrita no corpo, entrou na praça enquanto o papa lia sua mensagem de Natal na varanda da basílica. Gritando frases contra a Igreja Católica, ela subiu no monumental presépio colocado na Praça de São Pedro e pegou a figura de terracota, mas foi detida quando tentava escapar.

Não é a primeira vez que ativistas do Femen realizam uma ação no Vaticano. Em 14 de novembro, várias delas protestaram com o peito descoberto contra a visita que o papa Francisco fez ao parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, em 25 de novembro.



Assista o momento em que a ativista do grupo feminista Femen invade o presépio:

Agência EFE Ativista tenta levar Menino Jesus do presépio do Vaticano

