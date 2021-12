Ativista Greta Thunberg completa 18 anos e brinca: 'Finalmente livre!'

A ativista Greta Thunberg completa 18 anos neste domingo, 3. Em seu perfil no Twitter, ela postou uma mensagem de agradecimento, de maneira bem-humorada.

"Muito obrigada por todos os desejos de boa sorte nos meus 18 anos", escreveu.

"Hoje à noite vocês irão me encontrar em um pub local revelando todos os segredos obscuros por trás da conspiração do clima, das greves escolares, e dos meus apoiadores do mal que não podem mais me controlar! Estou finalmente livre!", completou.

Greta, personalidade do ano da revista Time em 2019, ganhou fama e inspirou movimentos estudantis na luta contra o aquecimento global, bem como em defesa da natoria.

No ano de 2018, a ativista deixou de ir as aulas nas sextas-feiras em Estocolmo para protestar contra o aquecimento global. O ato solitário ganhou apoio nas redes sociais e se tornou uma campanha mundial conhecida como "Fridays For Future" (ou 'Sexta-feiras pelo Futuro', em tradução livre).

Além disso, Greta já discursou eventos internacionais como a COP24, a Conferência do Clima da ONU, e o Fórum Econômico Mundial.

adblock ativo