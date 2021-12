Atirador se mata após abrir fogo em shopping de Nova Jersey

Um homem abriu fogo dentro de um shopping center lotado em Nova Jersey na segunda-feira, 4, à noite e se matou em seguida, provocando a retirada em massa de pessoas do complexo comercial pela polícia, que não se deu conta que o agressor estava morto há horas.

O homem atirou pelo menos seis vezes aleatoriamente com um fuzil modificado e sem acertar ninguém, antes de virar a arma contra si mesmo em uma área nos fundos do centro comercial, disse o procurador do condado de Bergen, John Molinelli, em coletiva de imprensa nesta terça-feira.

Autoridades identificaram o homem morto como Richard Shoop, de 20 anos, e disseram que ele tinha histórico de uso de drogas. Policiais encontraram o corpo no Westfield Garden State Plaza, em Paramus, por volta das 3h20 (6h20 no horário de Brasília).

Antes, a polícia retirou milhares de pessoas do centro comercial e deu início a uma caçada humana pelo atirador após receber os primeiros relatos por volta das 21h (horário local), informou o chefe de pessoal do condado de Bergen, Jeanne Baratta.

Najee Waters, de 19 anos, trabalhava como vendedor de roupas na loja H&M quando ouviu o que pareciam ser dois tiros.

"Foi frenético. Caos absoluto", disse Water, que seguiu um plano de emergência e correu para uma sala de descanso nos fundos da loja, onde dezenas de funcionários se reuniram antes de sair para o estacionamento. Cerca de 25 clientes se encontravam na loja no momento.

A CNN, citando testemunhas, informou que o atirador havia disparado contra as câmeras de segurança.

O incidente ocorreu dois meses após um grupo de militantes ligados à Al Qaeda ter lançado um ataque a um shopping em Nairóbi, no Quênia, que matou 67 pessoas.

O Garden State Plaza, de propriedade do australiano Westfield Group, é um dos cinco grandes shoppings em Paramus, conhecido destino de compras na área metropolitana de Nova York.

