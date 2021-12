Atirador mata três pessoas e fere outras três em boliche nos Estados Unidos

Um homem armado matou três pessoas e deixou outras três feridas em um boliche em Pickford, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. A causa do ataque ainda é desconhecida pela Polícia local.

"Esta ainda é uma investigação ativa. Temos três proprietários confirmados como mortos", disse o chefe de polícia, Dan O'Shea, em uma entrevista coletiva fora da cena do crime.

Os policiais evacuaram o local e solicitaram que as pessoas ficassem longe da área onde a pista está localizada, de acordo com informações do IG.

"Nenhum policial disparou tiros até onde sabemos, mas o indivíduo que acreditamos ser o responsável, e o único que acreditamos até o momento que esteja envolvido, podemos ter sob custódia", disse O'Shea.

Ao menos dois adolescentes estão entre os mortos do ataque. A página do Facebook do boliche fez uma publicação em que pediu: "Por favor, rezem".

