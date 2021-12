Atirador mata dois em torneio de videogame na Flórida e se suicida

O atirador que abriu fogo em um torneio de videogame neste domingo, 26, em Jacksonville, nordeste da Flórida, matou duas pessoas antes de se suicidar, informou a Polícia.

"Houve três indivíduos falecidos no local, um das quais é o suspeito que tirou a própria vida", disse em coletiva de imprensa o xerife de Jacksonville, Mike Williams.

Ele acrescentou que outras nove pessoas foram feridas a bala.

"Nove foram levados (...) a hospitais da região, sete deles com ferimentos a bala. Outras duas vítimas feridas a bala se deslocaram sozinhas", acrescentou o xerife. "Me alegra dizer-lhes que todos se encontram em condição estável".

O xerife identificou o atirador como David Katz, um jovem de 24 anos, procedente de Baltimore, Maryland (norte).

"Estava aqui para a competição", explicou.

Mais cedo, Williams disse que o atirador agiu sozinho e que a polícia não tinha outros suspeitos de participação no ataque.

O tiroteio ocorreu no Jacksonville Landing, um centro comercial e de entretenimento às margens do rio St. Johns, onde era disputado um popular torneio de vídeo game da liga de futebol americano (NFL), denominado Madden NFL, 19.

O torneio classificatório para as finais em Las Vegas - com prêmio de 25 mil dólares - era disputado no restaurante GHLF Game Bar.

"É um dia duro para nós", disse o xerife.

De acordo com o LA Times, citando um jogador identificado como Steven "Steveyj" Javaruski, o atirador seria um jogador que estava competindo no torneio e perdeu.

O xerife Williams confirmou que o ataque ocorreu no Jacksonville Landing, mas não deu mais detalhes. Também disse que o local do crime já estava desobstruído.

Pouco antes, o gabinete usou o Twitter para solicitar aos moradores de Jacksonville que se mantivessem longe da área e pedir às pessoas que estivessem escondidas a permanecerem abrigadas e ligarem para 911, o serviço de emergência nos Estados Unidos, para informar sobre sua localização e aguardar ser resgatadas por membros da SWAT.

