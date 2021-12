Ao menos 12 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas quando um atirador abriu fogo nesta sexta-feira (20) durante uma sessão de cinema nos Estados Unidos do novo filme do Batman, informou a polícia.

O atirador foi identificado como James Holmes, de 24 anos. O FBI divulgou que o rapaz não teria vínculo com células terroristas. O atirador foi detido em um estacionamento atrás do cinema com colete à prova de balas e portando três armas.

O departamento de polícia na cidade de Aurora, no Colorado, onde ocorreu o tiroteio, afirmou que há "aproximadamente 50 vítimas, com ao menos 12 mortes confirmadas".

A polícia havia informado anteriormente que o número de mortos no tiroteio no Century 16 Movie Theater, que realizava uma estreia à meia-noite de "Batman - O cavaleiro das tropas ressurge", chegava a 14 e que cerca de 50 pessoas estavam feridas.



Testemunhas informaram à polícia que o atirador lançou "algum tipo de gás ou dispositivo explosivo" e abriu fogo contra os espectadores.

Brasil - O ataque lembra o crime cometido pelo ex-estudante de medicina Mateus da Costa Meira, de 34 anos, que matou três pessoas após invadir um cinema em São Paulo, em 1999, disparando com uma submetralhadora 9 mm durante uma sessão do filme "Clube da Luta".

Quatro pessoas ficaram feridas na ação. O baiano foi condenado inicialmente a 110 anos e seis meses de prisão. A pena foi reduzida para 48 anos e nove meses em 2007.







Da Redação e Agência France Press Atirador mata 12 em ataque à cinema nos EUA

