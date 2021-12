Atirador mata 10 pessoas em supermercado no Colorado, nos EUA

Um atirador matou 10 pessoas, incluindo um policial, em um supermercado na cidade de Boulder, no estado do Colorado (EUA), nesta segunda-feira, 22. De acordo com autoridades locais, o tiroteio no mercado King Soopers começou por volta de 14h30 (horário local) e, com a chegada da polícia, confrontos e tentativas de negociação se estenderam por horas.

O ataque terminou com o suspeito levado por policiais para fora do estabelecimento. Testemunhas transmitiram o tiroteio ao vivo em redes sociais, como YouTube. A polícia só forneceu detalhes sobre o policial morto no confronto com o atirador.

Trata-se de Eric Talley, um homem de 51 anos que trabalhava para o departamento de polícia de Boulder desde 2010. Os nomes das outras vítimas não serão divulgados até que os parentes sejam informados.

