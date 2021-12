Atirador do Empire State era ex-funcionário desapontado

O homem que segundo a polícia abriu fogo perto do Empire State Building em Nova Iorque nesta sexta-feira foi identificado como Jeffrey Johnson, um ex-funcionário desapontado de uma loja de acessórios femininos, disseram autoridades de Nova Iorque. Segundo a polícia, ele matou um ex-colega de trabalho antes de ser morto.

Johnson, de 53 anos, tinha perdido o seu emprego na Hazan Import Corp, disse o comissário de polícia da cidade de Nova Nova Iorque, Raymond Kelly, em uma entrevista coletiva realizada perto do local do crime, no centro de Manhattan.



Johnson e outra pessoa morreram e outras oito pessoas ficaram feridas. Todos os feridos devem sobreviver, disse o prefeito de Nova Iorque, Michael Bloomberg, na mesma entrevista.

