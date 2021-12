Atirador ataca campeonato de videogame nos EUA; três morreram

A polícia de Jacksonville, no estado americano da Flórida, informou neste domingo, 26, sobre um tiroteio em um campeonato de videogame no centro da cidade e pediu para que as pessoas evitem a área, segundo a TV americana CNN.

"Vários mortos no local, muitos transportados", tuitou o gabinete do xerife de Jacksonville, acrescentando que ainda não está claro se haveria um possível segundo atirador.

Segundo informações “NBC News”, três pessoas morreram e pelo menos nove foram feridas. A polícia informou também que um suspeito teria sido morto.

O campeonato de videogame, o Madden 19 Tournament, simula o campeonato de futebol americano NFL. No Twitter, foram divulgados vídeos que, supostamente, seriam do momento em que ocorreu o ataque.

Transmissão online do torneio de Madden em Jacksonville captou o momento dos tiros, confira: (AVISO: IMAGENS FORTES) (via @_DanielSinclair) pic.twitter.com/QWRAYROKf1 — FA Hoje (@FAHoje) 26 de agosto de 2018

