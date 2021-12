Atirador abre fogo em aeroporto da Flórida e deixa 5 mortos e 8 feridos

Cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas quando um homem abriu fogo, nesta sexta-feira, no aeroporto de Fort Lauderdale, 50 quilômetros ao norte de Miami, na Flórida (sudeste dos EUA).

"Cinco pessoas mortas; oito feridos foram levados a um hospital da região", reportou o gabinete do prefeito do condado de Broward, em sua conta no Twitter.

Mais cedo, o gabinete do xerife havia anunciado, também no Twitter, a ocorrência de disparos no aeroporto internacional Hollywood de Fort Lauderdale, com vários mortos e que um indivíduo estava sob custódia.

A prefeita de Fort Lauderdale, Barbara Sharief, confirmou que o atirador está sob custódia e que o motivo do ataque ainda é desconhecido.

"Era um atirador solitário e não temos evidências por enquanto de que tenha agido com ninguém mais. Ele está sob custódia e estamos investigando", disse Sharief à rede CNN.

Imagens de TV mostraram passageiros correndo para se proteger e cerca de duzentas pessoas se reuniram na pista do aeroporto. Também puderam ser vistos vários veículos de bombeiros, socorristas e policiais no primeiro andar do aeroporto. A pequena cidade turística na costa atlântica do estado foi tomada pelos sons de sirenes e buzinas.

Ismail Burke, uma testemunha, contou ao canal ABC que caminhava pelo terminal quando escutou gritos. "Parecia que ele (o atirador) usava um uniforme e uma arma de grande porte", disse.

"E começou a disparar contra as pessoas. Corremos para o banheiro e foi assim que consegui sair dali", acrescentou.

O incidente aconteceu no setor de entrega de bagagens do Terminal 2 e os policiais receberam as primeiras ligações de emergência às 12H55 locais (15h55 de Brasília).

O presidente eleito, Donald Trump, disse em seu Twitter que está "monitorando a terrível situação na Flórida (...) Meus pensamentos e orações estão com todos".

O presidente Barack Obama foi informado sobre os fatos por assessores de segurança.

O governador do estado, Rick Scott, informou que está a caminho do aeroporto para coletar informações. Seu gabinete não quis dar mais detalhes até o momento.

Um vídeo gravado por uma testemunha com o seu celular e obtido pelo canal 7, afiliada da Fox, mostra uma pessoa sangrando no chão do Terminal 2 e outras deitadas ou ajoelhadas.

O ex-porta-voz da Casa Branca Ari Fleischer também tuitou: "Estou no aeroporto de Ft. Lauderdale. Tiros foram disparados. Todo mundo está correndo".

"Tudo parece calmo agora, mas a polícia não deixa que ninguém saia do aeroporto, pelo menos não da área onde eu estou", acrescentou em outro tuíte postado mais tarde.

adblock ativo