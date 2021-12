Atentado suicida no sudoeste do Paquistão deixa 18 mortos

Um homem se explodiu nesta quinta-feira, 5, em frente a um santuário sufi no sudoeste do Paquistão, matando 18 pessoas e ferindo pelo menos 27 - informaram autoridades locais.

O ataque ocorreu quando os fiéis participavam das festividades anuais que celebram um santo local na região de Gandawa, no distrito de Jhal Magsi. Essa área se situa na província rica em petróleo e gás do Baluchistão, fronteira com Afeganistão e Irã.

"Um homem-bomba se explodiu depois de ser interceptado por policiais que guardavam o santuário, matando 18 pessoas e ferindo pelo menos 27 - 14 delas gravemente", declarou o secretário da província Akbar Harifal.

De acordo com Asad Kakar, um funcionário de alto escalão do governo local, "o homem-bomba explodiu na parte externa do santuário que estava lotado" por causa das festividades.

Em 2005, um ataque no mesmo santuário deixou 35 mortos. O santuário é visitado todos os dias por fiéis, cujo número cresce significativamente durante as celebrações.

O incidente ainda não foi reivindicado, mas os separatistas têm visado à minoria xiita em locais religiosos, bem como membros dos serviços de segurança.

Os xiitas representam cerca de 20% da população paquistanesa, que chega a 200 milhões de pessoas.

Os sete milhões de habitantes do Baluchistão, a maior das quatro províncias paquistanesas, reclamam regularmente que não recebem uma divisão justa da receita de petróleo e gás do governo.

