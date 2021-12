Atentado suicida mata 47 estudantes em escola na Nigéria

Quarenta e sete adolescentes morreram nesta segunda-feira em um atentado suicida em um colégio do nordeste da Nigéria, um dos mais violentos massacres atribuídos ao grupo islamita armado Boko Haram, que afirma lutar contra a educação ocidental.



A explosão ocorreu na escola pública masculina Government Comprehensive Senior Science Secondary School, em Potiskum, a capital econômica do estado de Yobe, um dos três estados onde foi decretada lei marcial há um ano e meio para lidar com a insurgência sangrenta do grupo islamita, que já custou mais de 10.000 vidas em cinco anos.



O massacre ocorre um dia após a divulgação de um novo vídeo do líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, no qual ele reitera que criou um "califado" nas áreas do nordeste da Nigéria conquistadas pelos insurgentes e exclui qualquer perspectiva de acordo de cessar-fogo com o governo.



"Os estudantes estavam reunidos quando algo explodiu às 7h50" (4h50 de Brasília), testemunhou um professor.



"A explosão foi provocada por um homem-bomba", afirmou o porta-voz da polícia nacional, Emmanuel Ojukwu.



"Temos 47 mortos e 79 feridos", completou, antes de destacar as suspeitas a respeito do Boko Haram.



"Acabei sob o corpo de outro estudante. Tenho certeza de que ele estava morto", relatou à AFP Adamu Abdulahi, que se encontrava no local da explosão.



"Empurrei o corpo e comecei a correr como todo mundo. Tudo estava confuso. Todos estávamos histéricos", acrescentou o estudante.



"Vi muita gente no chão. Restos humanos e sangue por todo o lugar.. Saí correndo da escola e fui pra casa", concluiu.





adblock ativo