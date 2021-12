Atentado reivindicado pelo Estado Islâmico mata pelo menos 41 no Afeganistão

Um ataque contra um centro cultural muçulmano xiita na capital do Afeganistão deixou pelo menos 41 mortos e 84 feridos, segundo autoridades do país. Porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish disse que um número ainda não confirmado de suicidas detonou explosivos diante do centro, antes que outros terroristas iniciassem um ataque dentro do local.

Foram detonados explosivos no porão do prédio, onde muitas pessoas se reuniam para lembrar a invasão do Afeganistão pela União Soviética, em dezembro de 1979. Porta-voz do Ministério da Saúde, Wahid Mujro confirmou as 41 mortes e 84 feridos.

O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque, em comunicado de sua agência de notícias, a Aamaq. Segundo a nota do grupo extremista, três bombas foram usadas e apenas um suicida detonou os explosivos que levava em seu corpo.

O centro fica no bairro Dasht-e-Barchi, de maioria xiita, a oeste da capital. Segundo o Estado Islâmico, um grupo sunita, o centro era financiado pelo Irã e propagava crenças xiitas.

O presidente afegão, Ashraf Ghani, qualificou o ataque em Cabul como "um crime contra a humanidade". Fonte: Associated Press.

