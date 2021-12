Atentado no Afeganistão deixa nova pessoas mortas

Um atentado suicida com carro-bomba matou pelo menos nove civis e deixou mais de vinte feridos na manhã deste sábado, 3, perto do consulado da Índia, na cidade afegã de Jalalabad (leste), indicaram autoridades locais e a Polícia.

"Um carro contendo explosivos se chocou contra a barreira de segurança perto do consulado e explodiu", disse à AFP o porta-voz do governo da província de Nangarhar, Ahmadzia Abdulzai, indicando que as lojas nas imediações foram fortemente atingidas pela explosão.

O chefe da Polícia de Nangarhar, Sharif Amin, indicou pelo menos nove civis mortos e 21 feridos no ataque, incluindo várias crianças e idosos. Ele confirmou que o alvo do ataque era o consulado indiano.

O mesmo registro foi divulgado por equipes do hospital particular que recebeu os mortos e os feridos.

Um porta-voz do Talibã negou qualquer envolvimento do grupo no atentado.

Três terroristas suicidas estavam dentro do carro durante a explosão, indicou também o porta-voz da província.

O atentado ocorreu um dia depois de intensos combates na região. No total, 22 policiais afegãos e 76 talibãs morreram na sexta durante combates em Nangarhar, segundo autoridades afegãs. Um comboio da Polícia e do Exército retornava de uma operação contra os talibãs quando caiu em uma emboscada.

A "intensa" batalha foi registrada no distrito de Sherzad e durou cinco horas. "Os insurgentes utilizaram armas leves e pesadas para atacar o comboio de nossas forças de segurança", explicou o subchefe da Polícia de Nangarhar, Masoom Jan Hashemi.

Segundo as autoridades, o objetivo da operação era resgatar um político local ameaçado pelos talibãs.

