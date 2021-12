Estado Islâmico ameaça EUA e países que ajudarem a França

O grupo radical Estado Islâmico divulgou um vídeo nesta segunda-feira, 16, com uma ameaça aos países que tentarem ajudar a França. O anúncio foi feito após os terroristas sofrerem bombardeios no seu Centro de Comando, neste final de semana.

No vídeo, o grupo ameaçou realizar um ataque em Washington, capital dos Estados Unidos. "Nós dizemos aos Estados que participam da campanha cruzada que, por Deus, vocês terão um dia, se Deus quiser, como o da França, e por Deus, como nós atingimos a França no centro de sua morada em Paris, nós juramos que vamos atacar a América em seu centro em Washington", disse o homem.

Suposto vídeo do Estado Islâmico faz ameaças aos EUA

Na ultima sexta-feira, 13, o Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques que deixaram 129 mortos e mais de 350 feridos. Segundo o grupo, o atentado foi uma retaliação aos ataques aéreos franceses à Síria e ao Iraque, em uma declaração publicada em redes sociais.

O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, disse nesta segunda-feira, 16, que a França tem de se preparar para a possibilidade de novos atentados terroristas.

Valls destacou que seu país pode voltar a ser alvo de ataque nos próximos dias. "Vamos viver muito tempo com essa ameaça, temos de estar preparados", disse. Segundo ele, a ameaça se estende a outros países europeus. "Sabemos que há operações que estão sendo preparadas, não apenas contra a França mas contra outros países europeus".

A França é um membro da coalizão liderada pelos Estados Unidos que tem como alvo unidades do Estado Islâmico no Iraque.

Os ataques ocorreram na sexta, quando explosões foram ouvidas perto do Stade de France, estádio de futebol onde ocorria uma partida entre França e Alemanha. O presidente François Hollande estava na arena e precisou ser retirado às pressas do local.

No primeiro tiroteio, um indivíduo abriu fogo com um fuzil kalashnikov em um restaurante no 10º distrito de Paris, matando dezenas de pessoas. Logo em seguida, ao menos 50 disparos foram ouvidos na célebre casa de espetáculos Bataclan, perto da redação do "Charlie Hebdo".

Uma das pessoas feridas no atentado foi o arquiteto baiano Diego Mauro, de 28 anos, que estava com amigos em um restaurante nas proximidades do canal Saint Martin, no 10º distrito da capital francesa.

Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas recebeu alta em seguida. Um amigo brasileiro de Diego, que estava na mesma mesa, foi baleado com três tiros, passou por cirurgia e está fora de perigo.

