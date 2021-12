Um ataque com um caminhão na cidade de Nice, no sul da França, deixou dezenas de mortos e feridos nesta quinta-feira, 14, quando a multidão comemorava o feriado da Tomada da Bastilha, maior festa nacional. Segundo o ministro do Interior francês, Bernard Cazeneuve, ao menos 80 pessoas morreram, incluindo crianças. Há ainda 18 feridos com gravidade.

Veja vídeo (contém imagens fortes)

Da Redação e Agência Brasil* Atentado em Nice, no sul da França, deixa dezenas de mortos

O presidente francês François Hollande disse nesta quinta-feira, 14, em um pronunciamento de TV, que o atentado foi um ato terrorista. "A natureza terrorista [do ataque] não pode ser negado. O motorista foi morto a tiros, não sabemos se ele tinha cumplices", disse Hollande. "Toda a França está sob ameaça do terrorismo islâmico".

Hollande declarou que o estado de emergência iniciado após os ataques de novembro de 2015 e que se encerrariam no dia 26 de julho agora serão extendidos por mais três meses após o ataque de Nice. De acordo com o presidente, o trabalho da polícia aumentará, inclusive nas fronteiras

O presidente também disse que a França vai fortalecer sua campanha na Síria e no Iraque após o ataque a Nice.

Motorista morto a tiros

O último balanço do ataque registrava 77 mortos após um caminhão avançar contra uma multidão durante as comemorações da Queda da Bastilha, um feriado nacional francês. A prefeitura de Nice disse, pelo Twiter, que houve um atentado. A prefeitura do Departamento dos Alpes Marítimos, onde está localizada a cidade de Nice, disse que o motorista do caminhão foi morto a tiros pela polícia. Segundo a imprensa local, ele seria um residente de Nice de origem tunisiana.

O prefeito de Nice, Christian Estrosi, escreveu no Twitter pedindo para que os moradores residentes de Nice permanecessem em casa. Ele também declarou que foram encontradas armas e granadas no interior do caminhão e que o motorista disparou contra a multidão.

A mídia francesa informou que o caminhão bateu nas pessoas enquanto a multidão estava reunida assistindo a um show de fogos de artifícios no Paseio dos Ingleses, um ponto turístico muito popular em Nice. Também há informações não confirmadas de tiroteios no mesmo local.

* Com informações das agências Télam e Sputnik

