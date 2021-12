Atentado é frustrado a cinco dias da eleição na França

Dois homens "radicalizados", suspeitos de preparar um ataque "iminente" na França, foram detidos nesta terça-feira, 18, em Marselha (sudeste do país ), a cinco dias do primeiro turno da eleição presidencial.

Armas "longas" e material para a fabricação de explosivos foram encontrados durante as buscas realizadas após a detenção dos suspeitos, de 29 e 23 anos, "de nacionalidade francesa", informou o ministro do Interior francês, Matthias Fekl.

Os dois indivíduos planejavam um atentado "nos próximos dias em solo francês", garantiu o ministro do Interior a repórteres.

Nas buscas em Marselha foram encontrados "elementos que permitiriam materializar este ataque", afirmou, acrescentando que estavam sendo realizadas no local "operações de segurança e de desminagem".

Os dois homens, vigiados pela polícia por radicalização, já haviam sido presos por outros delitos sem relação com o terrorismo, de acordo com uma fonte próxima à investigação.

"Tudo está pronto para garantir a segurança do primeiro turno da eleição presidencial", que acontece dia 23 de abril, afirmou o ministro, ressaltando, contudo, que "o risco terrorista é maior do que nunca".

As equipes do candidato conservador François Fillon, da líder da extrema-direita Marine Le Pen e do centrista Emmanuel Macron foram alertadas na semana passada sobre o projeto de ataque, de acordo com informações recolhidas pela AFP junto aos candidatos.

"Meu serviço de segurança recebeu as fotos dos suspeitos na quinta", segundo a ultradireitista Marine Le Pen, enquanto que um assistente do centrista Emmanuel Macron também confirmou tê-las recebido.

O ministério do Interior "reforçou a segurança em Montpellier" onde François Fillon realizou um comício na sexta-feira e havia temores quanto ao comício em Nice realizado na segunda-feira, de acordo com fontes do partido de direita "Republicanos".

A França foi alvo desde 2015 de uma série de ataques que mataram 238 pessoas. Desde o início de 2016, cerca de vinte tentativas de atentados foram frustradas, segundo o governo.

Segurança reforçada

Mais de 50.000 policiais e gendarmes, apoiados por militares da operação Sentinela, serão mobilizados para garantir a segurança durante a votação de domingo, principalmente nos arredores dos 67.000 colégios eleitorais.

