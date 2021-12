Um atentado terrorista em Barcelona, na Espanha, deixou 13 mortos e cerca de 50 feridos, segundo a polícia local.

O ataque contra turistas ocorreu nesta quinta-feira, 17, quando uma van branca invadiu a calçada no histórico distrito de Las Ramblas. Logo após, a polícia teria ordenado que lojas e estações de trem e metrô fossem fechadas.

O baiano Riad Awad, que mora próximo do local do atentado, afirmou que o clima na cidade é "tenso" e que as pessoas estão voltando para as suas casas. "Está tudo muito confuso aqui", disse ele, que estava em um shopping na hora que o veículo invadiu a calçada.

Policiais pediram que as pessoas fiquem longe da área para não entrarem no caminho dos serviços de emergência. Um helicóptero sobrevoava o local.

Juracy dos Anjos e AFP Atentado deixa mortos e feridos em Barcelona; baiano relata clima tenso

