Atendentes postam foto passando genital em pão em lanchonete

Funcionários da rede de lanchonete Subway foram demitidos depois de postarem fotos com brincadeiras desagradáveis nas redes sociais. As imagens, que foram tiradas em Ohio, nos Estados Unidos, circularam na internet.

Ian Jett publicou uma foto no perfil @weedpriest no Instagram em que um homem aparece passando o pênis em um pão. Na legenda, ele diz: "meu nome é Ian Jett e eu serei o seu artista de sanduíche hoje".

Em entrevista ao The Huffington Post, ele disse que passou o órgão genital no alimento, mas que isso aconteceu em sua casa. "Eu jamais faria isso no meu trabalho, eu estava em casa. Isso não é algo que eu faria na Subway. Era completamente uma piada", explica.

O jovem também publicou outra foto de um pão no formato de pênis, que ele fez junto com o amigo Cameron Boggs, que também trabalhava na Subway. Cameron divulgou outra imagem de uma garrafa com um líquido amarelo. Na rede social, ele diz: "Hoje no trabalho eu congelei o meu xixi".

