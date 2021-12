Até agora, não há brasileiros entre os feridos do Bataclan

A cônsul do Brasil em Paris, Maria Edileuza Fontenele Reis, visitou, neste sábado, 14, no hospital os dois brasileiros feridos nos ataques da sexta-feira à noite e constatou que eles estão fora de perigo. As famílias dos dois, que moram em São Paulo e estavam com um grupo no restaurante Le Petit Cambodge, já estão a caminho de Paris.

Embora a identificação das vítimas ainda não tenha sido concluída, a cônsul diz que, até o momento, o governo brasileiro só foi informado sobre a existência dessas duas vítimas. "Esperamos que não haja outras vítimas", afirmou.

Seis atentados terroristas, reivindicados pelo Estado Islâmico, mataram 129 pessoas e deixaram 352 feridos na capital francesa. Pelo menos 99 pessoas estão em estado grave.

O consulado estima que cerca de 80 mil brasileiros vivem na França, mas o número pode ser ainda maior, já que nem todos se comunicam com as autoridades brasileiras. O consulado mantém, desde sexta à noite, um plantão para atender a brasileiros que moram no país ou parentes em busca de informações.

O telefone de plantão do consulado é +336 80 12 32 34. O órgão também atende pelo Facebook ou pelo e-mail consulat.cgparis@itamaraty.gov.br. "Estamos respondendo a todos que nos procuram", afirmou Maria Edileuza.

Em nota na página no Facebook, o consulado brasileiro recomenda que os cidadãos brasileiros que moram na França, especialmente em Paris, "façam contato com seus familiares no Brasil para tranquilizá-los". Pede ainda "que os cidadãos restrinjam a circulação pelas ruas da capital francesa e pelo país, até que a situação se normalize".

adblock ativo