Ataques podem ter contado com três equipes, afirma polícia

O procurador de Paris, François Molins, informou na noite deste sábado, 14, que um dos autores dos atentados de sexta-feira, foi identificado. Segundo as autoridades, o terrorista que participou do ataque ao Bataclan vinha sendo seguido pela justiça. Sua ficha policial registrava oito ocorrências entre 2004 e 2010. Em uma das ocasiões, o criminoso foi classificado como radical, mesmo "nunca associado a um processo ligado ao terrorismo", explicou o procurador, durante entrevista coletiva em Paris.

De acordo com ele, um dos homens que mantiveram como reféns centenas de pessoas no Bataclan na noite da última sexta-feira, 13, nasceu na cidade de Courcouronnes, a menos de 30 km ao sudeste de Paris. O autor dos ataques tinha 30 anos.

Os atentados foram organizados por "três equipes terroristas coordenadas", explicou Molins, que também confirmou os rumores divulgados durante o dia sobre um passaporte sírio encontrado próximo de um dos terroristas. "O documento estava nas proximidades do kamikaze que explodiu uma das bombas no Stade de France", comentou Molins. No entanto, o dono do documento não teria passagem na polícia.

O número provisório de vítimas dos atentados de Paris subiu para 129 mortos e 352 feridos, sendo que 99 deles estão em estado grave. "Sete terroristas morreram no curso de suas ações criminosas", afirmou Molins.

