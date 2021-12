Ataques com carros-bomba matam 48 no Iraque

Ataques com carros-bomba mataram, pelo menos, 48 pessoas no Iraque nesta segunda-feira, 29, segundo oficiais, levando o número de mortos em julho para mais de 780. Mais de 3.000 pessoas foram mortas em ataques neste ano, de acordo com dados da AFP baseados em fontes do setor de segurança e de saúde.

Os ataques feriram pelo menos 226 pessoas nesta sexta-feira, quando onze carros-bomba atingiram nove diferentes áreas de Bagdá, sete dos quais eram de maioria xiita.

Um outro veículo explodiu em Mahmudiyah, ao sul da capital. Outros dois carros-bomba explodiram em Kut, enquanto dois atingiram Samawa. Outro veículo foi detonado em Basra, ao sul de Bagdá. Fonte: Dow Jones Newswires.

