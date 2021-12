Ataque violento de cão mata garota de 4 anos na Inglaterra

Uma criança britânica de quatro anos morreu na terça-feira, 5, depois de ser atacada pelo cão de estimação da família, no leste da Inglaterra.



Lexi Hudson foi "sacudida como uma boneca de pano", enquanto sua mãe, Jodi, tentava desesperadamente libertá-la das garras do animal. Apesar dos , descrito por vizinhos como um pitbull. A polícia realiza testes para confirmar a raça do cão.



Vizinhos contaram que a mãe precisou esfaquear o cachorro até a morte para que ele soltasse a criança.



"Ela estava coberta de sangue (...) em choque total e absoluto", disse o vizinho Arthur Nash.

Em um comunicado divulgado pela polícia britânica nesta quarta-feira, 6, a mãe de Lexi e sua avó Kerry Hudson disseram que houve uma tragédia na família. "Lexi foi uma menina brilhante. Ela lutou por sua vida a partir do momento em que ela nasceu [Lexi nasceu prematura] e foi tirada de nós tão tragicamente. Ela vai ser a nossa estrela brilhando no céu e nunca será esquecida".

