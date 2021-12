Ataque 'terrorista' deixa oito mortos em Nova York

Um homem atirou sua caminhonete nesta terça-feira, 31, contra ciclistas em Nova York, nos Estados Unidos, em "um ato de terrorismo" que deixou oito mortos e uma dezena de feridos em Manhattan, informou o prefeito Bill de Blasio.

"Com base na informação de que dispomos no momento, trata-se de um ato de terrorismo (...) particularmente covarde", disse o prefeito democrata durante entrevista coletiva, na qual lamentou "este dia muito doloroso para nossa cidade".

Já o presidente Donald Trump qualificou o agressor de um "doente e perturbado". "Em NYC parece ser outro ataque de uma pessoa muito doente e perturbada", tuitou o presidente. "As autoridades acompanham isto de perto. NÃO NOS EUA!".

Suspeito ​detido

A caminhonete invadiu uma via para pedestres e ciclistas em Lower Manhattan, atropelando várias pessoas", segundo as autoridades. "O veículo seguiu no sentido sul e atingiu outro veículo. O suspeito saiu do veículo exibindo réplicas de armas de fogo e foi atingido por tiros disparados pelo Departamento de Polícia de Nova York".

A porta-voz da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders disse que Trump acompanha atentamente o caso e que "nossos pensamentos e orações estão com todos os afetados".

Segundo os serviços de emergência, o ataque ocorreu às 15h06 (17h06 de Brasília) nas ruas Chambers e West Street, no bairro de TriBeCa, na zona da Stuyvesant High School, quando a cidade celebra a festa do Halloween.

Sob alerta

O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, e o prefeito Bill de Blasio se dirigiram imediatamente ao local do ataque.

Nova York, colocada várias vezes sob alerta de segurança após os atentados de 11 de setembro de 2001, é a capital financeira e do entretenimento nos Estados Unidos, com uma população de 8,5 milhões de habitantes.

